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В Белом доме считают, что бюджетная сделка с конгрессом не помешает финансированию Киева

В Белом доме считают, что бюджетная сделка с конгрессом не помешает финансированию Киева

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг считает, что тяжелая экономическая обстановка в США и договор администрации президента с конгрессом не помешают Вашингтону продолжить осуществлять финансовую помощь Украине.

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