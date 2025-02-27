Разрыв между пенсиями в регионах достиг 27 тысяч рублей

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков По состоянию на январь текущего года самые большие пенсии по старости неработающим назначались жителям Чукотки – 47 тысяч рублей, а самые низкие – в Кабардино-Балкарии в размере 20 тысяч рублей.
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