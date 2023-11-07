Путин сделал ход, которого не ожидали США и НАТО: теперь у России будут свои «ворота» в Средиземное море

Белый дом и Брюссель рвет и мечет: они неожиданно обнаружили Россию в том месте, где у Штатов нет ни единого солдата, не говоря уже о военной базе! Вашингтон все эти годы был абсолютно спокоен, что здесь Россия уж точно не появится.