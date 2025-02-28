Число самозанятых в Екатеринбурге превысило 162 тысячи

По итогам 2024 года в Екатеринбурге отмечен устойчивый рост предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора городского департамента промышленной и инвестиционной политики Евгения Копеляна.