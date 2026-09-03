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Царьград

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Самое ценное теряет Киев: Удар по заводу Coca-Cola. Потрачено и это

Самое ценное теряет Киев: Удар по заводу Coca-Cola. Потрачено и это

Массированный удар ВС России продолжается на протяжении нескольких дней. Собственно, из первых уст – от Верховного главнокомандующего, мы получили подтверждение о том, что энергетической инфраструктуры у Киева не будет.

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