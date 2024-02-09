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Ким Чен Ын заявил, что ради безопасности оккупирует Южную Корею

Ким Чен Ын заявил, что ради безопасности оккупирует Южную Корею

Северная Корея жестко ответит на провокации. Ради стабильности и безопасности она готова захватить Южную Корею, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на праздновании 76-й годовщины основания Корейской народной армии.

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