Ким Чен Ын заявил, что ради безопасности оккупирует Южную Корею

Северная Корея жестко ответит на провокации. Ради стабильности и безопасности она готова захватить Южную Корею, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на праздновании 76-й годовщины основания Корейской народной армии.
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