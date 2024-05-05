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Стремление к прекрасному и эмоции: гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 мая 2024 года

Стремление к прекрасному и эмоции: гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 мая 2024 года

Стремление к прекрасному и эмоции: гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 мая 2024 года Алёна ЮрьеваНа этой неделе мы ожидаем особенно интересных и продуктивных событий, так как планеты занимают стабильное положение, благоприятное для многих аспектов нашей жизни.

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