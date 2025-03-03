Россия объявила нежелательными две бельгийские НПО — подробности решения

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность двух бельгийских НПО — Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и European Liberal Youth, отметив, что их действия направлены на дискредитацию российской власти.
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