Олимпийские игры. 3 день. ОНЛАЙН

В третий соревновательный день Олимпийских игр в Париже российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Александрова сыграют матч первого круга женского парного разряда, который был перенесен из-за дождя.
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