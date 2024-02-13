Экс-замминистра Тука: Сырский будет "с точностью выполнять" авантюрные приказы Зеленского

Новый главком ВСУ обучен цокать каблуками и не привык спорить с начальством.Такое мнение о новом главкоме ВСУ в интервью YouTube-каналу "Сейчас" высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.