Что происходит на Московской: в Краснодаре из-за прорыва канализации люди опаздывают на работу

Что происходит на Московской: в Краснодаре из-за прорыва канализации люди опаздывают на работуТрамвайные маршруты №5, 8, 15, 21 и 22, что идут по улице Московской в Краснодаре, перенаправлены через остановку «Улица Декабристов».
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