Когнитивная война

Знающие люди говорят, что Солженицын своё писево не сам писал. За него писали «творческие люди» из «Посева» (было такое эмигрантское издательство на Западе, сидевшее на западном содержании и клепавшее подрывную литературу против СССР).
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