Новые власти Аргентины рассмотривают вступление в БРИКС

TN: новые власти Аргентины рассматривают возможность вступления в БРИКС Команда нового президента Аргентины рассматривает возможность присоединения к БРИКС, несмотря на ранее заявленный план отказаться от заявки, сообщает TN.
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