❕ СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Севастополе Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.
❕ СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Севастополе Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.
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