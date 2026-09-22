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Поиск Яндекса по квартирам: однушки в Краснодаре подешевели на 3,2% за месяц

Поиск Яндекса по квартирам: однушки в Краснодаре подешевели на 3,2% за месяц

По итогам августа однокомнатные квартиры подешевели в пяти городах-миллионниках. Наиболее заметное снижение было зафиксировано в Краснодаре (-3,2% за месяц до 6,6 млн рублей), рассказали по запросу «Газеты.

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