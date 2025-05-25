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Руководство СКА хочет, чтобы Титов продолжил работу главным тренером молодежной команды

Руководство СКА хочет, чтобы Титов продолжил работу главным тренером молодежной команды

Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг заявил, что руководство петербургского клуба рассчитывает, что Герман Титов продолжит работу в качестве главного тренера команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-1946».

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