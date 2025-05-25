Руководство СКА хочет, чтобы Титов продолжил работу главным тренером молодежной команды

Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг заявил, что руководство петербургского клуба рассчитывает, что Герман Титов продолжит работу в качестве главного тренера команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-1946».
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