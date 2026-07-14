Прощание с олимпийской чемпионкой Куклевой пройдет в Тюмени 16 июля

Прощание с экс-биатлонисткой Галиной Куклевой состоится в Тюмени 16 июля. Об этом сообщила олимпийская чемпионка, руководитель спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Тюменской области Луиза Носкова .
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