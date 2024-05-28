Лундквист о «Рейнджерс»: «Было много матчей в сезоне с вопросом: «Может, они не заслужили победу?». Гудроу и ролевые хоккеисты преуспевают»

Клуб из Нью-Йорка ведет 2-1 в серии финала Восточной конференции против «Флориды». – Тот факт, что «Рейнджерс» иногда проводят не лучшие матчи, как в третьей игре с «Флоридой», но все равно побеждают, подогревают вашу веру в то, чего команда может достичь? – Да, и мы видели это на протяжении всего сезона, не так ли? Было много матчей, когда ты задавался вопросом: «Может быть, они не заслужили победу?».