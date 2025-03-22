Редкий компьютер Apple-1 Bayville продали на аукционе за $375 000 Редкий и полностью ра...

Редкий компьютер Apple-1 Bayville продали на аукционе за $375 000Редкий и полностью рабочий экземпляр компьютера Apple-1, известный как Bayville, был продан за $375 000 на аукционе, проведённом американским аукционным домом RR Auction.
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