17 историй, доказывающих, что мир не без добрых людей

В наше время крайне легко потерять хорошее настроение. Но в жизни важно уметь концентрироваться на позитивных вещах и историях – а там и до улыбки недалеко! Поэтому мы собрали для вас истории, которые показывают, что в любой ситуации есть место добру.
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