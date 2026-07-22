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Царьград

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Военная "хитрость": Русские "Герани" атаковали три судна. Одно из них - плавучий цех БПЛА, замаскированный под сухогруз

Военная "хитрость": Русские "Герани" атаковали три судна. Одно из них - плавучий цех БПЛА, замаскированный под сухогруз

Русские беспилотники "Герань-4" начали всё активнее работать не только по наземной инфраструктуре, но и по украинской морской логистике.

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