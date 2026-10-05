Более 90 художников представили свои работы на V Биеннале книжной графики в Петербурге

В Общественном форуме Главного штаба Эрмитажа проходит V Биеннале книжной графики и иллюстрации в детско-юношеской литературе «Книга как искусство».
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