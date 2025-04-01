Армия России планирует наступление на Одессу и Николаев: что произошло в зоне СВО 1 апреля

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Российские войска могут начать наступление на Одессу и Николаев, за март ВС РФ удалось освободить почти 500 квадратных километров территории, президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве поведением лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.