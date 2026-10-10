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ИА Регнум

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Трамп назвал позором отказ присудить США Нобелевскую премию мира

Трамп назвал позором отказ присудить США Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп 10 октября назвал позором решение не присуждать Соединенным Штатам Нобелевскую премию мира в 2026 году и заявил, что Вашингтон этого не забудет.

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Владимир Мухин

По моему Трамп это барыга, готовый за каждый цент удавиться, а также главный пособник и разжигатель войн. Американские военные базы разбросаны по всему миру. Это что, для поддержания мира? Кто дал ему такое право? Будет на много спокойнее, если все эти базы будут возвращены не на американский континент, а в США. Тогда бы и Вентсуэла и Южная Корея и таже Куба жили спокойно.