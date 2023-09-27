«Команда создала «шухер» на ровном месте»: Оруджев — о ситуации в Alpine

AlpineРоссийский гонщик, бронзовый призер Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что командная тактика Alpine на Гран При Японии может обернуться серьёзной проблемой для коллектива в оставшихся гонках.
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