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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Госконроль проверил, как продают товары к школе в Могилевской области - нашли завышенные цены и школьную форму без маркировки.

Госконроль проверил, как продают товары к школе в Могилевской области - нашли завышенные цены и школьную форму без маркировки.

1КГК Могилевской области проверило реализацию школьного ассортимента.Так, в Бобруйске частник продавал более 300 пар обуви без нанесения на них или их упаковку средств идентификации (оборот таких товаров запрещен).

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