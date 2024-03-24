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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Формула-2. Австралия. Хаджар выиграл 2-ю гонку, Арон – 2-й, Мэлоуни – 3-й, Антонелли – 4-й, Бермэн – 10-й

Формула-2. Австралия. Хаджар выиграл 2-ю гонку, Арон – 2-й, Мэлоуни – 3-й, Антонелли – 4-й, Бермэн – 10-й

Гонщик «Кампоса» Исак Хаджар одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Мельбурне. Накануне француз выиграл спринт, однако уже после финиша лишился победы из-за штрафа.

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