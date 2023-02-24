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Минобороны США запланировало модернизацию двух авиабаз в Румынии

Минобороны США запланировало модернизацию двух авиабаз в Румынии

Министерство обороны США планирует модернизировать две авиабазы НАТО, расположенные в Румынии. Это следует из контрактов, опубликованных на сайте Пентагона.

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