Министерство обороны США планирует модернизировать две авиабазы НАТО, расположенные в Румынии. Это следует из контрактов, опубликованных на сайте Пентагона.
Популярные статьи
- Неонацист и командир батальона полка “Азов”* Мудрак скончался в Киеве от проблем с сердцем
- В Артёмовске ликвидирован боевик ВСУ Созаньский, фотографировавшийся с ногой на груди погибшего российского морпеха
- “Занимайтесь своими проблемами”: Додон предостерёг Украину против действий в сторону Приднестровья
Свежие комментарии