Налоговая инспекция: уведомления для оплаты налогов можно получить через единый портал и личный кабинет

С 01 июля 2023 года предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам налогоплательщиками — физическими лицами в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).