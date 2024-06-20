«Все ключевые фигуры». Эксперт назвал особенность визита Путина во Вьетнам

Визит Владимира Путина во Вьетнам, в ходе которого он встретился с президентом То Ламом и другими высокопоставленными лицами, подтверждает высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами.
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