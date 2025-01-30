Meta выплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал соглашение с корпорацией Meta по делу о блокировке его страниц в принадлежащих Meta социальных сетях Facebook и Instagram (корпорация и эти ее активы запрещены в России за экстремистскую деятельность).
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