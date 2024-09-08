В Астрахани откроется новая фотовыставка о СВО

Она подготовлена из работ военных корреспондентов. В ближайшую среду, 11 сентября, в Астраханском краеведческом музее состоится открытие выставки «Специальная военная операция глазами журналистов Южного филиала «Российской газеты»», посвященной работе военных корреспондентов.
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