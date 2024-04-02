Торговую сеть «Пятёрочку» освободят из-под иностранного влияния

Ради Бога не надо !!!!! Сразу же наши отечественные скоты-воры поднимут цены и будет национальная русская забава ------ обирание своих соотечественников, соседей ! ПУсть уж голландцы грабят ! Они -лучше !!!!!!!!!!

НК

Наталья Котельникова

Лучше вообще закрыть эти Пятёрочки. Развели их целую кучу, а цены в этих магазинах растут и растут, выбора ноль, сотрудники злые, заранее ненавидят, к претензиям относятся по хамски. Противно в них заходить, но деваться некуда, кругом одни Пятёрочки- мародёры.