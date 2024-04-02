Минпромторг добивается приостановки прав нидерландская компания X5 Retail Group N.V. на управление «дочкой» в России, торговой сети «Пятёрочки».
Торговую сеть «Пятёрочку» освободят из-под иностранного влияния
Комментарии
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ЛШ
Любовь Шувалова
Магнит поглотил Дикси
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14 час.
Boris Borisov
Ради Бога не надо !!!!! Сразу же наши отечественные скоты-воры поднимут цены и будет национальная русская забава ------ обирание своих соотечественников, соседей ! ПУсть уж голландцы грабят ! Они -лучше !!!!!!!!!!
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11 час.
НК
Наталья Котельникова
Лучше вообще закрыть эти Пятёрочки. Развели их целую кучу, а цены в этих магазинах растут и растут, выбора ноль, сотрудники злые, заранее ненавидят, к претензиям относятся по хамски. Противно в них заходить, но деваться некуда, кругом одни Пятёрочки- мародёры.
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3 час.
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