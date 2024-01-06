От чего предостерегает полиция Севастополя в ночь с 6 на 7 января

Полиция Севастополя напоминает гражданам о мерах безопасности во время рождественских мероприятий.Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности полицейскими обследованы и взяты под охрану 17 культовых учреждений.
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