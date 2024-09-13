ТАСС: в СК фиксируют случаи терроризма ВСУ и убийства жителей Курской области

Российские следователи фиксируют случаи убийств, терроризма и уничтожения имущества жителей Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, которые 6 августа вторглись в регион и заняли часть населенных пунктов.
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