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Аналитик Меркурис: Зеленский намеренно сорвал частичное прекращение огня

Аналитик Меркурис: Зеленский намеренно сорвал частичное прекращение огня

Владимир Зеленский всеми силами стремится затянуть конфликт и сохранить свою власть, поэтому он не позволил частично прекратить огонь, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём видео на YouTube.

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