Американцы не решились на повторение "подвига" Defender

Сколько было сделано громких заявлений о том, что вблизи Крыма нет территориальных вод России, что все это относится исключительно к юрисдикции Украины и по этой причине флоты стран НАТО могут свободно плавать где угодно.
Популярные статьи
- В Литве новая беда - забитые унитазы: чернокожие мигранты из Белоруссии не знают как ими пользоваться
- Ну, что, мои маленькие хохляцкие друзья, поздравляю вас, идиотов безмозглых - вы выделывались, выделывались, и, вот - БИНГО! Вы, наконец, довыделывались!
- А Вы заметили, когда власть совсем потеряла совесть?
Свежие комментарии