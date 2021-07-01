Театр абсурда

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Американцы не решились на повторение "подвига" Defender

Американцы не решились на повторение "подвига" Defender

Сколько было сделано громких заявлений о том, что вблизи Крыма нет территориальных вод России, что все это относится исключительно к юрисдикции Украины и по этой причине флоты стран НАТО могут свободно плавать где угодно.

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