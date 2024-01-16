Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал альянс самым успешным за всю историю, потому что, несмотря на разногласия, разные политические партии, разную географию и историю по обеим сторонам Атлантики, страны смогли объединиться ради общей цели.
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