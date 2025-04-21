В ЕС выразили решимость заставить IT-компании придерживаться правил ЕС

Заставить все технологические компании соблюдать правила ЕС в области информационных технологий намерена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила она в интервью газете Politico, 21 апреля опубликованном на сайте издания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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