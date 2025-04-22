«МАГЭ» в лицах: Карасов Денис Андреевич — заместитель начальника партии

Как строилась карьера заместителя начальника партии «МАГЭ» Карасова Дениса Андреевича МАГЭ работа Татьяна СоломонАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» более полувека специализируется на проведении геолого-геофизических исследований шельфовых морей Арктики, а также на изучении транзитных и прибрежных зон Мирового океана.
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