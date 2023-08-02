Нужна ли России Африка?

Саммит «Россия-Африка» привлёк достаточно серьёзное внимание СМИ, несмотря на то, что назвать его совсем успешным достаточно затруднительно – многие главы африканских государств отказались от поездки в Москву из-за давления стран Запада.
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