Военное обозрение

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Нужна ли России Африка?

Нужна ли России Африка?

Саммит «Россия-Африка» привлёк достаточно серьёзное внимание СМИ, несмотря на то, что назвать его совсем успешным достаточно затруднительно – многие главы африканских государств отказались от поездки в Москву из-за давления стран Запада.

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