Житель Калужской области подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих грибов

Сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Обнинску совместно с коллегами из УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность жителя наукограда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии