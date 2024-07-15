Байден на фоне атаки на Трампа заявил, что политическим страстям пора утихнуть

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден, рассуждая об атаке на экс-главу государства Дональда Трампа, отметил, что связанным с политикой скандалам следует прекратиться, отметив, что не одобряет подобные насильственные акты.
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