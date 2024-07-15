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Байден на фоне атаки на Трампа заявил, что политическим страстям пора утихнуть

Байден на фоне атаки на Трампа заявил, что политическим страстям пора утихнуть

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден, рассуждая об атаке на экс-главу государства Дональда Трампа, отметил, что связанным с политикой скандалам следует прекратиться, отметив, что не одобряет подобные насильственные акты.

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