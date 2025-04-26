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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» 1 удар за тайм с «Барселоной» – неточный. Каталонцы пробили 9 раз, владение – 63%

Команды Ханси Флика и Карло Анчелотти встречаются в финале Кубка Испании. Каталонцы до перерыва пробили девять раз и в четырех случаях попали в створ.

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