В Екатеринбурге пройдет II Форум туроператоров России

15 и 16 октября 2026 года в Екатеринбурге состоится II Форум туроператоров России, на который уже зарегистрировались представители из 30 регионов страны, включая республики Беларусь, Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Сибирь, юг и Северо-Запад России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В популярных корм...
- Министр туризма Н...
- Хакер PalachPro в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым