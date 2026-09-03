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Регионы России

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В Екатеринбурге пройдет II Форум туроператоров России

В Екатеринбурге пройдет II Форум туроператоров России

15 и 16 октября 2026 года в Екатеринбурге состоится II Форум туроператоров России, на который уже зарегистрировались представители из 30 регионов страны, включая республики Беларусь, Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Сибирь, юг и Северо-Запад России.

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