В Петербурге выставлен на продажу за 2 миллиона рублей древесный гриб Ganoderma lucidum

Он также известен, как трутовик лакированный, рейши или линчжи Как сообщает «Бриф 24», в Северной столице появилось объявление о продаже краснокнижного древесного гриба Ganoderma lucidum за 2 миллиона рублей.
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