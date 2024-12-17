Смерть начальника войск РХБЗ квалифицировали как теракт

Уголовное дело расследуется по ст. 105, ст. 205 и ст. 222 Уголовного Кодекса РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-релиз.
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