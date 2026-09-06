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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонелли до 66 очков увеличил отрыв от Расселла в чемпионате, до 76 – от Хэмилтона

Гонщик « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Италии после старта 19-м и увеличил отрыв в личном зачете.

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