Сальдо: при обстреле ВСУ херсонского села Малые Копани пострадал ребёнок

Херсон, 30 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками села Малые Копани в Херсонской области пострадал ребёнок, его госпитализировали, сообщил 30 июля глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
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