Врач Романенко: кортизол и тревога опасны для тех, кто не может управлять собой

Врач-психотерапевт Юлия Романенко из «СМ-Клиника» рассказала, что в условиях современной жизни все больше людей живут в постоянном напряжении, не осознавая, что находятся в состоянии хронического стресса.
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